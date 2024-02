Calcio: Napoli, Mazzarri dirige l’allenamento

Febbraio 19, 2024

Napoli, 19 feb. – (Adnkronos) – Walter Mazzarri è in campo a Castel Volturno per dirigere quello che dovrebbe essere il suo ultimo allenamento alla guida del Napoli. Si attende ad ore infatti il via libera per l’avvicendamento con Francesco Calzona, ct della Slovacchia.