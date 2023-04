Calcio: Napoli, Osimhen scalpita per rientrare e intento gli consegnano la nuova mascherina

Aprile 5, 2023

Napoli, 5 apr. – (Adnkronos) – Victor Osimhen scalpita per tornare in campo. In attesa di recuperare dalla lesione all’adduttore della gamba sinistra – l’obiettivo è essere in campo per l’andata dei quarti di Champions contro il Milan -, l’attaccante nigeriano ha ricevuto la sua nuova mascherina, diventata ormai una sorta di portafortuna. A realizzarla è stato il centro di ortopedia Ruggiero che ha condiviso il momento della consegna sui propri canali social. “Abbiamo consegnato a Victor Osimhen una nuova maschera con superpoteri – si legge nel post -. A breve verificheremo la sua efficacia sul campo”. La precedente mascherina, che tanto bene ha portato al centravanti del Napoli, capocannoniere del campionato con 21 gol, è stata smarrita in Nazionale nell’ultima sosta, dopo il rientro dalla partita tra Nigeria e Guinea-Bissau.