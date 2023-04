Aprile 11, 2023

Napoli, 11 apr. – (Adnkronos) – Non c’è Victor Osimhen assieme al gruppo nella rifinitura che il Napoli sta svolgendo a Castel Volturno prima della partenza per Milano, dove domani sera si giocherà allo stadio ‘Meazza’ l’andata dei quarti di finale di Champions League. Per l’attaccante nigeriano lavoro a parte in un altro campo del centro sportivo azzurro.