Calcio: Napoli, Raspadori è pronto a tornare, domani si allena in gruppo

Marzo 27, 2023

Napoli, 27 mar. – (Adnkronos) – La pausa per le nazionali regala al Napoli un grande rientro: Giacomo Raspadori, infatti, è pronto per tornare ad allenarsi in gruppo, cosa che dovrebbe fare nella giornata di martedì, e di conseguenza a rimettersi a disposizione di Luciano Spalletti. L’attaccante è fermo da metà febbraio a causa di una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra e non vede l’ora di poter tornare a dare il suo contributo a una squadra che sembra non aver bisogno di nulla ma che in realtà, con l’avvicinarsi di un altro mese molto impegnativo tra campionato e Champions, necessita di alternative valide, sia nel ruolo di prima punta, per dare qualche minuto di pausa a Osimhen, che per quello di trequartista alle spalle del centravanti nigeriano.

Al rientro dalla sosta gli azzurri giocheranno contro il Milan il 2 aprile e poi andranno a Lecce 5 giorni più tardi, prima di sfidare nuovamente i rossoneri di Pioli nell’andata dei quarti di finale di Champions il 12 aprile. Sono 23 i match giocati dall’attaccante tra campionato, Coppa Italia e Champions League, per un totale di 988 minuti. Raspadori ha segnato 5 gol, di cui ben 4 in Champions, e 2 assist.