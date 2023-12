Calcio: Napoli vuole tornare a vincere con il Cagliari, sardi cercano altro colpo in extremis

Dicembre 15, 2023

Napoli, 15 dic. – (Adnkronos) – Il Napoli ospita il Cagliari e vuole tornare a fare punti. Dopo le sconfitte con Inter e Juventus, i bookmaker puntano su Mazzarri e i suoi nella sfida ai sardi: su William Hill e Scommessemania il segno «1» si gioca tra 1,30 e 1,35 mentre il colpo del Cagliari, che non vince a Napoli dal 2007, oscilla tra 8,60 e 10. Il pareggio, nel mezzo, paga 5,25 volte la posta. Negli ultimi sei scontri diretti tra le due squadre, cinque volte il risultato è stato sotto i tre gol. Per questa sfida, però, gli esperti vedono favorito l’Over 2.5 a 1,57 contro l’Under 2.5 a 2,30. Gli uomini di Ranieri arrivano a Napoli per la prima volta fuori dalla zona retrocessione e forti della vittoria all’ultimo respiro contro il Sassuolo, con due reti nei minuti di recupero. Al Maradona, la quota di un gol siglato nel recupero del secondo tempo si gioca a 4,33. In ottica marcatori è caccia al ritorno al gol per Victor Osimhen, che ha gonfiato la rete in Champions ma è a secco in campionato da sette turni: il numero nove del Napoli si gioca a 1,80 seguito dall’ex Simeone, offerto a 2,50. Tra le fila del Cagliari si scalda Lapadula, che si è sbloccato con il Sassuolo e vede la seconda rete consecutiva a 4,20. Più alte le quotazioni dell’uomo dei minuti finali, Leonardo Pavoletti, che col Napoli ha segnato una sola volta in Serie A ed è visto marcatore a 5.