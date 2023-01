Calcio: Nations League, azzurri in semifinale con la Spagna, si gioca il 15 giugno a Enschede

Gennaio 25, 2023

Nyon, 25 gen. – (Adnkronos) – Sarà la Spagna l’avversaria dell’Italia nella semifinale della Uefa Nations League. Il match si giocherà giovedì 15 giugno (ore 20.45) a Enschede, mentre l’altra semifinale tra Olanda e Croazia andrà in scena il giorno prima a Rotterdam. La ‘finalina’ per il terzo posto e la finale sono in programma domenica 18 giugno rispettivamente a Enschede (ore 15) e Rotterdam (ore 20.45).

È questo l’esito del sorteggio che si è tenuto questa mattina a Nyon alla presenza del presidente della Figc Gabriele Gravina e di Alberico Evani, assistente tecnico del Ct Roberto Mancini. Ad estrarre le palline dall’urna una vecchia conoscenza del campionato italiano, Wesley Sneijder, vincitore del Triplete con l’Inter nel 2010. È stato il primatista di presenze (134) con la nazionale olandese ad abbinare Italia e Spagna, già opposte il 6 ottobre 2021 nella semifinale della seconda edizione della Nations League.

Allo stadio ‘Meazza’ di Milano le Furie Rosse si imposero 2-1 (doppietta di Ferran Torres e gol di Pellegrini), mettendo fine alla striscia di 37 risultati utili consecutivi degli Azzurri. Sono 39 i precedenti con la Spagna (11 vittorie dell’Italia, 16 pareggi e 12 sconfitte), con il fresco ricordo anche del successo ai rigori nella semifinale di Euro 2020.

L’Italia – che tornerà in campo a fine marzo per affrontare Inghilterra e Malta nelle prime gare delle qualificazioni al Campionato Europeo di Germania 2024 – ha raggiunto per la seconda volta consecutiva la fase finale della Uefa Nations League vincendo con 11 punti il Gruppo 3 della Lega A.

Dopo i pareggi con Germania (1-1) e Inghilterra (0-0) e il successo di misura sull’Ungheria (2-1) nelle prime tre gare, gli Azzurri hanno rimediato l’unica sconfitta (5-2) nel match con la Germania disputato il 14 giugno a Mönchengladbach. Determinanti per la qualificazione alla Final Four gli ultimi due successi ottenuti lo scorso settembre contro Inghilterra (1-0) e Ungheria (2-0).