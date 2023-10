Calcio: Nations League, le azzurre cercano l’impresa contro la Spagna campione del mondo

Ottobre 26, 2023

Salerno, 26 ott. – (Adnkronos) – A Salerno è tutto pronto per la sfida con le campionesse del mondo. Questo pomeriggio la Nazionale Femminile hanno svolto la rifinitura allo stadio ‘Arechi’, che domani alle 17.45 (diretta su Rai 2) ospiterà l’attesissimo match con la Spagna, seconda nel ranking Fifa – alle spalle della Svezia, prossima avversaria dell’Italia – e prima nel Gruppo 4 di Nations League. Un banco di prova importante per la squadra di Andrea Soncin, desiderosa di dimostrare una volta di più – come fatto un mese fa a Castel di Sangro – di poter reggere il confronto con le selezioni più forti.

“Ci attende un match prestigioso – ha dichiarato il Ct in conferenza stampa – e le ragazze devono essere orgogliose di poterlo giocare. Rispettiamo la forza delle nostre avversarie, ma siamo convinti che scendendo in campo con umiltà possiamo fare male anche alla Spagna. C’è ancora amarezza per sconfitta con la Svezia, ma quei 90 minuti ci hanno dato grande consapevolezza. Domani vogliamo andare a prenderci dei punti”.

Le Azzurre cercano l’impresa per proseguire nel migliore dei modi il proprio percorso di crescita, iniziato con la bella vittoria in casa della Svizzera. “Stiamo cercando di mantenere un filo logico rispetto al primo raduno – ha aggiunto Soncin – l’idea è quella di arrivare ad avere il controllo delle partite, ma dobbiamo essere consapevoli della nostra forza anche quando ci sarà da difendersi. Le calciatrici devono essere accompagnate con fiducia, hanno valori importanti e li possono mettere in mostra anche in questo doppio impegno”.

Guardando i precedenti, l’Italia è in netto vantaggio sulle iberiche, ma la recente e rapidissima crescita del movimento femminile spagnolo è stata inarrestabile, fino a arrivare alla vittoria nel Mondiale ad agosto. Ad impressionare il Ct azzurro è soprattutto il loro gioco corale, “che va ad esaltare le caratteristiche individuali” delle calciatrici a disposizione di Montse Tomè. “Bisogna mettere in preventivo che non si potrà avere il controllo totale di ogni situazione, ma ce ne saranno tante in cui potremo imporci. Dovremo giocare con compattezza e con le distanze giuste per uscire dal loro pressing costante. In alcune fasi concederemo il possesso palla, in altre cercheremo la riconquista più alta. Abbiamo le armi per fare una grande partita”.

Tornata in gruppo dopo aver saltato per infortunio i primi due incontri della competizione, Lisa Boattin – pronta a tagliare il traguardo delle 55 presenze in Nazionale – nella prima fase del raduno ha avuto modo di prendere confidenza con i metodi di lavoro del Ct. “Lo staff è molto preparato e la cosa che mi ha impressionato di più è la serenità con cui stiamo lavorando. È questa la principale differenza rispetto al passato e sono certa che l’armonia che si respira nel gruppo ci permetterà di affrontare al meglio ogni avversario. In questi giorni ci siamo allenate bene e abbiamo curato tutto nel minimo dettaglio. Vogliamo dimostrare la nostra forza anche perché viviamo per questo genere di incontri, perché ti danno uno stimolo in più e ti permettono di crescere”.

Il terzino della Juventus torna nello stadio dove a giugno ha alzato al cielo la Coppa Italia. “Qui ho bellissimi ricordi quel giorno avevamo ricevuto grande calore da parte della gente e la città ci ha accolto nel migliore dei modi. Spero che anche domani ci possano sostenere per tutta la gara. Sarà importante il supporto del pubblico, venite a sostenerci”. Salerno risponderà presente anche in questa occasione: sono più di 4mila i tifosi che si sono assicurati il posto in tribuna, con i biglietti che potranno essere acquistati fino al calcio d’inizio del match presso le agenzie Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Prezzi popolari e tariffe ridotte per gli under 18 e gli over 65.