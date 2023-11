Calcio: Neymar, ‘è andato tutto bene e ora mi concentro sul recupero’

Novembre 3, 2023

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “È andato tutto bene, grazie per i messaggi, e ora mi concentro sul recupero”. Questo il messaggio del brasiliano Neymar dal suo profilo Instagram dopo l’intervento. “Tornerà il prima possibile”, ha poi aggiunto Neymar dai canali social del suo club l’Al-Hilal, dopo l’operazione al ginocchio sinistro dopo l’infortunio riportato con il Brasile, con la lesione del legamento crociato anteriore e anche una lesione del menisco. L’attaccante p stato operato in Brasile, presso l’ospedale Mater Dei di Belo Horizonte. “Ciao a tutti i tifosi dell’Al-Hilal! Grazie per l’amore. Ha funzionato tutto. Tornerò con voi il prima possibile. Un bacio grande, restate con Dio e grazie per il sostegno”.