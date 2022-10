Ottobre 3, 2022

Roma, 3 ott. – (Adnkronos) – “Ha fatto un ottimo debutto, le faccio un grande in bocca al lupo per il futuro”. Così all’Adnkronos, l’ex presidente dell’Aia Marcello Nicchi, in merito all’esordio in Serie A di Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna a dirigere nel massimo campionato.