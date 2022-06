Calcio: non solo Psg per Luis Campos, continuerà a lavorare anche per il Celta Vigo

Giugno 16, 2022

Roma, 16 giu. – (Adnkronos) – C’è un caso che coinvolge Luis Campos, il nuovo uomo mercato del Paris Saint Germain che ha preso il posto di Leonardo. Per lui sarà un’estate particolarmente impegnativa perché sarà al lavoro per due club. Non solo il Psg, ma anche il Celta Vigo.

Campos, infatti, è da tempo il consulente di mercato del club spagnolo. Un ruolo che manterrà anche nella prossima sessione, come confermato dai galiziani con un comunicato ufficiale: “La volontà di entrambe le parti è che il rapporto si estenda nel tempo per molti altri anni”.

Campos ha avuto un doppio ruolo già nell’ultima stagione quando ha seguito il Celta Vigo e, successivamente, il Galatasaray. Come rivelato da L’Equipe, la doppia mansione è possibile visto che Campos ha firmato con il Psg un contratto triennale da consulente esterno. Una chiara volontà del dirigente, mentre il club parigino voleva integrarlo nel suo quadro dirigenziale a tempo pieno e in esclusiva.