Calcio: Nunez, ‘Liverpool club immenso, ora voglio vincere’

Giugno 15, 2022

Liverpool, 15 giu. – (Adnkronos) – “Sono veramente contento di essere qui, in un club immenso come questo. Ci sono dei grandi calciatori in questa squadra e il loro modo di giocare è identico al mio. Spero di poter dare tutto ciò che ho per aiutare la squadra”. Queste le prime parole di Darwin Núñez da giocatore del Liverpool “Sto sognando come un bambino -aggiunge il 23enne uruguayano al sito dei Reds-. Ora voglio vincere dei titoli, questo è uno dei motivi che mi hanno convinto a venire qui”, aggiunge l’ex giocatore del Benfica che si è detto sorpreso dalle infrastrutture del suo nuovo club: “Quando sono arrivato, sono rimasto impressionato del set-up, delle strutture, della bacheca di trofei…”.