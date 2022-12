Calcio: nuovo ct Spagna De la Fuente, ‘voglio ricreare lo spirito del 2010

Dicembre 12, 2022

Madrid, 12 dic. – (Adnkronos) – E’ stato presentato a Madrid il nuovo commissario tecnico della Spagna, Luis de la Fuente, che prende il posto di Luis Enrique, allontanato dopo il ko agli ottavi di finale del Mondiale contro il Marocco. Si tratta di una soluzione di continuità per le Furie Rosse: classe 1961 già nel giro delle selezioni spagnole, da ct della Spagna ha vinto un Europeo Under 19 e un Europeo Under 21. Ha inoltre conquistato l’oro ai Giochi del Mediterraneo del 2018 e un argento alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Farà il suo debutto sulla panchina della Nazionale maggiore a marzo in occasione delle gare di qualificazione agli Europei 2024.

“Ho detto sì a questa proposta senza pensarci nemmeno un secondo. Luis Enrique ha fatto un lavoro fantastico con questa squadra. Mi piace dare libertà al calciatore all’interno però di ordine e di equilibrio. Noi non siamo legati a un modulo, siamo aperti a cambiare quando ci sarà la necessità. Sono stato un calciatore professionista per 15 anni, 13 in Prima Divisione, ho vinto titoli, sono stato nella Federazione spagnola per 10 anni, ho disputato Europei, Olimpiadi. Se c’è qualcuno in Spagna che conosce il presente e il futuro del calcio spagnolo, quello sono io. Voglio recuperare lo spirito del 2010, quel senso di appartenenza, che faccia dire ‘sono spagnolo…'”.

“Sergio Ramos se sarà in buone condizioni, sarà convocato.Tutti i calciatori che sono in buone condizioni saranno selezionati. Sono contento che Busquets voglia continuare e ovviamente conto su di lui. È la storia del calcio non solo nel passato, ma anche nel presente e nel futuro. Ho la possibilità di scegliere qualsiasi calciatore, senza limiti di età, quindi non chiudo le porte a nessuno. Mi piacciono i giovani talenti, ma anche i veterani che ci hanno dato tanto e continuano a darci tanto”.