Calcio: offerta shock dell’Al Hilal al Psg, 300 mln per Mbappe

Luglio 24, 2023

Parigi, 24 lug. (Adnkronos) – Il club saudita della Pro League Al Hilal ha presentato un’offerta record mondiale di 300 milioni di euro per l’attaccante del Paris St Germain Kylian Mbappe, secondo quanto riferito dall’agenzia PA. Il futuro di Mbappe a Parigi è in serio dubbio dopo che il 24enne è stato escluso dal tour pre-campionato del club in Giappone. L’Al Hilal ha presentato un’offerta scritta per Mbappe, che è in scadenza di contratto la prossima estate, ed ha il permesso del Psg di parlare con il giocatore.

Fonti vicine al club francese affermano che nei giorni scorsi c’è stato l’interesse per il giocatore anche da parte di altri club, tra cui Chelsea, Manchester United, Tottenham, Inter e Barcellona. L’attuale quota di trasferimento record nel mondo del calcio è stata pagata proprio dal Psg, quando hanno ha acquistato Neymar dal Barcellona per 222 milioni di euro nel 2017. Le speculazioni sul trasferimento ha circondato Mbappe da quando è diventato chiaro che non avrebbe attivato un’estensione di un anno nel suo contratto con il Psg che lo avrebbe legato al club fino al 2025. L’attaccante ha dichiarato la sua intenzione di rimanere al Psg in questa stagione ma il club rischierebbe di perderlo a zero la prossima estate se non verrà firmato un nuovo contratto.

Il Psg è certo che Mbappe abbia concordato un trasferimento gratuito al Real Madrid la prossima estate, e fonti parigine affermano che beneficerebbe di una cifra alla firma di 160 milioni di euro se si trasferisse nella capitale spagnola a zero. Una vendita in questa estate consentirebbe al Psg di assicurarsi un ritorno sull’investimento su Mbappé, acquistato per 180 milioni di euro dal Monaco e tenuto la scorsa estate con un nuovo contratto molto redditizio per il giocatore con le sirene del Real che già si erano accese. L’Al Hilal è uno dei quattro club della Pro League saudita che ora sono di proprietà maggioritaria del Saudi Public Investment Fund (PIF), un fondo sovrano con asset in gestione che secondo quanto riferito vale oltre 500 miliardi di sterline. Il club – insieme ad altri tre sotto il controllo di maggioranza del PIF – ha investito molto nel mercato dei trasferimenti europei del calcio quest’estate, ma l’acquisizione di Mbappé – probabilmente il miglior giocatore del pianeta al momento attuale – sarebbe la più grande affermazione della forza dell’Arabia Saudita.