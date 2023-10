Calcio: ok CdA Juve a bilancio, 123,7 mln di perdite e ci sarà aumento di capitale da 200**

Ottobre 6, 2023

Torino, 6 ott. – (Adnkronos) – Il Consiglio di Amministrazione della Juventus, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Gianluca Ferrero, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2023. Il bilancio si è chiuso con una perdita di 123,7 milioni di euro, in parte influenzata dagli effetti negativi sui ricavi e sui costi correlati agli esiti dei procedimenti sportivi italiani e internazionali. Il bilancio d’esercizio sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti che si terrà il 23 novembre 2023, in unica convocazione, presso l’Allianz Stadium. Lo rende noto la Juventus con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Approvato anche l’aggiornamento delle stime del Piano di lungo periodo per gli esercizi 2023/24 – 2026/27 e definito le linee guida di un rafforzamento patrimoniale mediante aumento di capitale, a pagamento, fino ad un massimo di 200 milioni di euro.