Calcio: Osimhen, ‘difficile rifiutare l’offerta dell’Al-Hilal ma ho scelto di restare al Napoli’

Novembre 13, 2023

Roma, 13 nov. – (Adnkronos) – “È stato pazzesco. Più dicevo di no, più aumentavano ancora e ancora la loro proposta finanziaria. È stato letteralmente come… Wow! Mi avrebbe cambiato la vita e loro non si sono mai arresi. Ma io ho detto: ‘No ragazzi, io resto'”. Così l’attaccante del Napoli Victor Osimhen in merito all’offerta dell’Al-Hilal di quest’estate. “Devo essere sincero, non avevo mai pensato di andarmene l’estate scorsa perché il Napoli voleva trattenermi. Ma quando arrivò l’offerta dell’Arabia Saudita, fu enorme. È stato difficile rifiutare. Ho parlato con il Napoli e ho deciso di restare”, aggiunge il 24enne nigeriano al podcast ‘The Obi One Podcast’ del connazionale Obi Mikel.