Calcio: Osimhen, ‘Spalletti eccezionale, Kvaratskhelia da pallone d’oro’

Marzo 6, 2023

Roma, 6 mar. – (Adnkronos) – “Ci sono grandi leader in questo Napoli. Kvaratskhelia è un ragazzo eccezionale, l’ho pensato subito nella pre-season, gli vogliono tutti bene nello spogliatoio, non solo per quello che fa nello spogliatoio ma anche per quello che fa fuori. Io credo che possa vincere il Pallone d’Oro nei prossimi anni, spero che porti gloria al Napoli. Tra noi c’è grande solidarietà, anche Spalletti è eccezionale e questo è il principale motivo per cui stiamo facendo questa stagione. Dobbiamo continuare così”. Così l’attaccante del Napoli Victor Osimhen in conferenza nella sede della stampa estera a Roma dove ha ricevuto il premio di miglior atleta straniero in Italia.

“Dal suo arrivo il mister è stato importante per il mio sviluppo, per migliorarmi -aggiunge il 24enne nigeriano-. Ricordo che mi parlò subito e mi disse che sarei stato molto importante per questa squadra. Io devo dirgli un grande ‘grazie’, se sto giocando da top player è anche per merito suo, per i miglioramenti che ho avuto grazie a lui. Spero di continuare così. Maschera? Per ora continuerò ad usarla per proteggere la mia faccia”.

Osimhen parla anche del suo futuro che potrebbe essere in Premier League. “Giocare in uno dei top campionati per me è davvero fantastico. La Premier League viene considerato il campionato migliore e quello più forte. Adesso sono in Serie A, ma lavoro duramente per giocare un giorno anche in Premier League. Ora però penso a questo momento e gioco in Serie A, un campionato molto complicato in cui è difficile giocare, c’è un calcio diverso, con molta intensità. I tifosi sono forti, ti danno tanto amore e ci supportano tanto. Sull’aspetto dei tifosi non c’è campionato migliore che quello italiano”.