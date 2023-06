Calcio: Pacifici, ‘campionato positivo, emersa la qualità degli arbitri’

Giugno 6, 2023

Roma, 6 giu. – (Adnkronos) – “Si chiude un campionato per quanto ci riguarda positivo, combattuto fino all’ultima giornata, dove si è evidenziata la nostra parte qualitativa lavorando anche sui giovani. Per questo ringrazio di cuore Gianluca Rocchi per il lavoro eccellente”. Così Carlo Pacifici, presidente dell’Aia, nel corso della conferenza stampa di fine campionato al centro tecnico federale di Coverciano. “C’è una necessità fisiologica di ricambio generazionale, è giusto puntare sui giovani che rappresenteranno il nostro futuro -aggiunge Pacifici-. Di giovani interessanti ce ne sono abbastanza. Il percorso dell’arbitro è lungo: si parte dall’attività giovanile, a livello regionale, per arrivare al lungo percorso nazionale che porta alla Can di A e B. Lì il giovane trova un contesto complesso, ha la necessità di fare esperienza, e trova il supporto tecnologico, che non vuol dire snaturare il modo di arbitrare”.