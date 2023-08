Calcio: Palermo, primo allenamento nel nuovo centro sportivo

Agosto 14, 2023

Palermo, 14 ago. – (Adnkronos) – Momento importante per il Palermo: giocatori staff del club rosanero sono entrati oggi, 14 agosto, per la prima volta al Palermo F.C. City Football Academy (CFA), il nuovo centro sportivo a Torretta. La squadra ha sostenuto il primo allenamento nella nuova struttura che è ancora in una fase provvisoria. Dopo la colazione in club house, giocatori e staff hanno proseguito con una breve visita degli spazi a disposizione e si sono riuniti in campo per un saluto del presidente Dario Mirri e di mister Eugenio Corini.

“Questo momento è già storia: c’è un prima di oggi e un dopo oggi, che è il nostro presente e futuro. Un sogno che diventa realtà e cambia per sempre il percorso del Palermo -ha detto il presidente Mirri-. Da questo momento abbiamo le condizioni migliori possibili per lavorare al meglio e realizzare i nostri obiettivi. Questa è la nostra casa”.

Nel frattempo continuano i lavori per il main building che sarà pronto entro la fine del 2023 con nuovi spogliatoi, palestra, magazzini, sale mediche per trattamenti e fisioterapia e una sala conferenze, secondo il progetto della dirigenza rosanero e del City Football Group. Dopo la cocente sconfitta ai supplementari contro il Cagliari, la squadra di Corini si prepara per il debutto in campionato contro il Bari al San Nicola. Match in programma su Sky Sport il prossimo venerdì 18 agosto alle 20.30.