Calcio: Palladino, ‘contro la Juve vogliamo fare una grande partita, tutto è possibile’

Gennaio 18, 2023

Monza, 18 gen. – (Adnkronos) – “Serve un Monza aggressivo, che abbia fame e che voglia fare una grande partita. Abbiamo visto dalla gara tra Napoli e Cremonese che tutto è possibile. Affrontiamo una squadra forte che ha voglia di rivincita, ma noi abbiamo entusiasmo e voglia di far bene. Dobbiamo mantenere la nostra identità di gioco, il nostro grande impegno e atteggiamento. Vogliamo andare a Torino a fare una prestazione di livello. Ci teniamo perché è una bella vetrina, un’occasione per tutti. C’è grande emozione”. Così l’allenatore del Monza Raffaele Palladino alla vigilia del match dell’Allianz Stadium contro la Juventus, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. “Galliani e Berlusconi hanno sempre parole belle che ci danno grande carica -aggiunge il tecnico dei brianzoli-. Ci trasmettono una mentalità vincente che dobbiamo ogni giorno coltivare e portare in campo. Ci danno grande stimolo e siamo felici di dare soddisfazioni alla proprietà”. Palladino chiude parlando della formazione. “Le scelte sono facili, ho un grande gruppo di ragazzi. Chiunque va in campo dà il massimo, sono sereno e so che la forza di questo Monza è un gruppo eccezionale che ogni giorno mi dà grandi risposte. Non ci sono titolari o riserve qui. Godiamoci questo momento e coltiviamo questo momento di grande consapevolezza che abbiamo. Andremo a cercare una grande prestazione”.