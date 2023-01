Calcio: Palladino, ‘questa è la vittoria del gruppo, l’obiettivo resta la salvezza’

Gennaio 14, 2023

Cremona, 14 gen. – (Adnkronos) – “Ci aspettavamo una partita anche sporca, di duelli e d’intensità. Sapevamo che poteva incanalarsi così, soprattutto dopo un grande approccio. Ci tenevo tanto, i ragazzi sono entrati benissimo in partita andando in vantaggio. Poi la Cremonese ha reagito e ci ha messo in difficoltà, mentre noi ci siamo abbassati e non abbiamo sfruttato bene tante ripartenze. Loro mettevano tanti cross e noi abbiamo perso qualche duello. Non mi è piaciuto che alla fine abbiamo un po’ smesso di giocare, ma credo che questa sia stata la vittoria del gruppo e della squadra è mi è piaciuto soffrire insieme a loro”. Lo dice l’allenatore del Monza Raffaele Palladini dopo la vittoria per 3-2 sul campo della Cremonese che lancia i brianzoli all’undicesimo posto in classifica con 21 punti dopo 18 giornate. “Per me la nostra salvezza equivale ad uno scudetto. Non guardiamo oltre. Siamo una neopromossa e il primo anno in A è sempre il più difficile. Siamo in crescita e non dobbiamo farci distogliere dal nostro obiettivo che è la salvezza”, aggiunge Palladino.