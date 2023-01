Calcio: Palladino, ‘questa vittoria resterà nella storia del Monza’

Gennaio 29, 2023

Torino, 29 gen. – (Adnkronos) – “Sono felice per i ragazzi, meritano queste soddisfazioni. Credo che questa partita resterà nella storia del Monza. Abbiamo fatto un bellissimo percorso dal mio arrivo e dalla partita dell’andata: quella è stata la gara della svolta perché ci ha dato entusiasmo e ha tracciato un percorso. Siamo arrivati fino a questo punto dove ci mancava una bella vittoria fuori casa contro una grande e oggi è stata fatta una partita perfetta”. Lo dice l’allenatore del Monza Raffaele Palladino dopo il successo per 2-0 all’Allianz Stadium contro la Juventus.

“Nel primo tempo siamo stati bravi a sfruttare le occasioni e abbiamo avuto il pallino del gioco, nella ripresa ci siamo abbassati un po’ ma mi è piaciuto tutto, anche la fase difensiva -aggiunge Palladino a Dazn-. Abbiamo lavorato tutta la settimana sulle transazioni negative, perché sappiamo che la Juve ti concede un po’ di campo, si difende bassa e poi riparte con furore. A noi piace mantenere il possesso palla, il rischio era concedere ripartenze, ma i ragazzi sono tutti dentro al progetto. Vogliono stupire ogni giorno, non so dove possiamo arrivare, ma se continuiamo con questo atteggiamento possiamo fare grandi cose, senza mai snaturarci. Lunedì abbiamo uno scontro diretto per la salvezza contro la Samp, oggi festeggiamo e poi concentriamoci su quella partita”.