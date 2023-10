Calcio: Pallone d’oro, Emiliano Martinez vince il premio Yashin di miglior portiere

Ottobre 30, 2023

Parigi, 30 ott. – (Adnkronos) – Il portiere dell’Aston Villa e della nazionale Argentina campione del mondo Emiliano ‘Dibu’ Martinez ha vinto il premio Yashin di miglior portiere. A consegnargli il trofeo, nella serata del pallone d’oro al Theatre du Chatelet di Parigi, il padre. “Che sorpresa, mio papà è stato molto importante per me fin da bambino. Ringrazio i miei compagni dell’Aston Villa e della nazionale ma soprattutto la mia famiglia, tutto quello che ho ottenuto in carriera lo devo a loro”, ha dichiarato Emiliano Martinez.