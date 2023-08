Agosto 16, 2023

Roma, 16 ago. – (Adnkronos) – Daniele De Rossi, ex centrocampista e capitano della Roma, ha pubblicato un messaggio sui social per il suo ex compagno e amico Leandro Paredes, tornato ufficialmente oggi al club giallorosso, che ha rivelato di avergli chiesto l’autorizzazione per indossare la maglia numero 16, da DDR indossata per tanti anni: “Bentornato a casa amico mio. Questo numero ‘Te queda pintado (sembra dipinto su di te)'”, ha scritto sui social De Rossi.