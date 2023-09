Calcio: Parma, ecco il nuovo stadio Tardini, presentato il progetto definitivo

Settembre 12, 2023

Parma, 12 set. – (Adnkronos) – Presentato all’amministrazione comunale di Parma il progetto definitivo per il nuovo stadio. Come si legge in una nota ufficiale del club emiliano, “un impianto sportivo dai più elevati standard internazionali che sorgerà nell’area dell’attuale Tardini”, Il progetto verterà su un rifacimento (demolizione e ricostruzione) dello stadio attuale e, a lavori completati, avrà una capienza da 20.986 posti a sedere. Circa 2.962 mq saranno utilizzati per aree commerciali, tra le quali il Parma Store ed il Museo del Parma Calcio. Costo stimato di 138 milioni di euro.

La sostenibilità ambientale è un cardine di tutta l’opera e sarà uno degli elementi che renderanno il nuovo stadio e tutta l’area un esempio a livello internazionale grazie a riduzione emissioni, pannelli fotovoltaici, recupero acque piovane e incentivazione della mobilità pubblica e all’accesso non veicolare allo stesso.

In primo piano anche la sostenibilità sociale, con l’accessibilità a ogni settore indipendentemente dalle abilità fisiche, la realizzazione di una piazza fuori dalla Tribuna Ovest fornirà un nuovo spazio pubblico per la città di Parma. Saranno anche creati spazi in cui sarà possibile organizzare eventi pubblici. Miglioramento anche dell’esperienza nel giorno della partita: prevista infatti una copertura per tutti i settori dello stadio, sedute più ampie, ottima visibilità del campo, ristorazione per tutti i settori, audio immersivo, accoglienza per le famiglie