Calcio: Pd, ‘governo riferisca in aula’**

1 Ottobre 2024

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – “Chiediamo che il governo venga a riferire in aula”. Così Mauro Berruto a nome del Pd in aula alla Camera. “Il tema non è solo sportivo, ma di ordine pubblico, sicurezza, controllo di attività criminali. In Senato siedono un presidente e un amministratore delegato di società di serie A. Non è più rinviabile una discussione e ci auguriamo che i ministri Piantedosi e Abodi vengano a riferire quanto prima”.