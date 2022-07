Calcio: Petrucci risponde a Balata, ‘solidarietà principio fondante nel mondo sportivo’

Luglio 27, 2022

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Con il rispetto che si deve agli amici e al mondo del calcio, mi trovo a non condividere le recenti affermazioni del Presidente Balata. Non vi è dubbio che nel nostro Paese il movimento calcistico ha una posizione assolutamente primaria e non discutibile. Ritengo giusto e rispettoso che le risorse dei vari movimenti in qualche modo ricadano sugli stessi, ma è impensabile ritenere che quello che è un principio fondante del movimento sportivo nazionale, e cioè la solidarietà all’interno del mondo sportivo, sia oggi ritenuto un disvalore”. Con queste parole Giovanni Petrucci, presidente della Federbasket, risponde al presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B Mauro Balata.

“La legge Melandri ha sancito esattamente quel principio e l’attuale norma lo conferma. Qualsiasi altro richiamo od opposizione sarebbe un fuor d’opera o comunque un atto che ha come presupposto l’interesse esclusivo di una componente sportiva che, pure essendo assolutamente rispettabile, non dovrebbe trovare accoglimento”, ha aggiunto Petrucci.