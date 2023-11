Calcio: Pimenta, ‘Pogba è ottimista e quando sarà possibile si farà trovare pronto’

Novembre 22, 2023

Roma, 22 nov. – (Adnkronos) – “Pogba è ottimista e positivo, è un gran lavoratore e si prepara, quando sarà possibile si farà trovare pronto”. Così al microfono di Sky Sport Rafaela Pimenta, agente del centrocampista francese della Juventus, attualmente sospeso per la positività a un controllo antidoping e ancora in attesa di conoscere la sanzione. “Marcos Leonardo alla Roma? Dovete chiederlo alla Roma, il giocatore è pronto per partire col prezzo giusto, senza fretta. Ha fatto tutto quello che doveva fare in Brasile, ha aiutato la sua squadra. Questa volta però c’è un prezzo”, aggiunge Pimenta a margine del Social Football Summit allo stadio Olimpico di Roma.