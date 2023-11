Calcio: Pinto, ‘futuro Lukaku? E’ presto per parlarne’

Novembre 30, 2023

Ginevra, 30 nov. – (Adnkronos) – “Se abbiamo iniziato a corteggiare Lukaku per la prossima stagione? Lo abbiamo corteggiato, altrimenti non era qua. È molto presto per parlare di questo e adesso dobbiamo godercelo fino alla fine. Vi invito a non fare quello che avete fatto con Dybala e la sua relativa clausola. Con Romelu avremo tempo per parlare di queste cose, lui è contento”. Così il general manager della Roma, Tiago Pinto, nel pre-partita del match di Europa League contro il Servette a Ginevra. “Sappiamo perfettamente che la Champions ti porta a un livello diverso sia sportivamente che economicamente -aggiunge Pinto al microfono di Sky Sport-. Siamo concentrati sul nostro lavoro e facciamo del nostro meglio sia in Europa League che in campionato per qualificarci alla Champions”.