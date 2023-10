Ottobre 29, 2023

Milano, 29 ott. – (Adnkronos) – “Quanto vale questa partita? Tre punti come tutte le altre anche se sarà difficile, contro la finalista della scorsa Champions. Per Lukaku è una partita uguale alle altre, non ha avuto molto tempo per pensarci visto che ha giocato giovedì. Ha una storia importante con l’Inter e ora sta costruendo quella con la Roma: è il calcio”. Lo dice il general manager della Roma Tiago Pinto, al microfono di Dazn, nel prepartita del match contro l’Inter.