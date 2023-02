Calcio: Pinto, ‘Zaniolo? Potevamo incassare di più ma era difficile fare meglio’

Febbraio 8, 2023

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “La cessione di Zaniolo? Non mi nascondo dalle mie responsabilità, potevamo prendere più soldi, e la prova è che una settimana fa avevamo un’offerta più grande. Con tutto quello che è successo siamo arrivato a trovare una situazione che non è male per nessuna delle parti. Non sono veramente contento, ma difficilmente si poteva fare meglio”. Lo ha detto il Gm della Roma Tiago Pinto in conferenza stampa per spiegare le scelte del club giallorosso in sede di mercato invernale.