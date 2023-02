Febbraio 9, 2023

Milano, 9 feb. – (Adnkronos) – “La guarigione di Maignan procede bene, ha ripreso a lavorare sul campo anche se non con la squadra; non so quando tornerà. Bennacer e Tomori me li danno per lavorare con il gruppo da domenica, quindi spero siano disponibili in Champions”. L’allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino, fa il punto della situazione sul recupero dei giocatori infortunati.