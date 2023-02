Calcio: Pioli, ‘ci mancano la costruzione dal basso e una difesa più solida’

Febbraio 9, 2023

Milano, 9 feb. – (Adnkronos) – “Ho fatto le mie valutazioni. Ci mancano la costruzione dal basso e una fase difensiva più solida. Critiche? Quando uno allena il Milan le critiche o gli elogi sono sempre esagerati, quindi accetto qualsiasi cosa. L’allenatore del Milan deve vincere e io ora non ci sto riuscendo, non si tratta di rinnegare un percorso, ma di fare le valutazioni che si devono fare”. Così l’allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino.

“Ogni partita ha una preparazione diversa, quindi domani avremo posizioni diverse -aggiunge Pioli-. Nel derby avevamo accettato di stare un po’ più bassi, ma è mancata la pressione forte sul possessore di palla avversario e il nostro possesso. Primo tempo negativo, meglio nella ripresa. Io sto molto concentrato e molto motivato, so con chi ho a che fare e rimango molto positivo. Non è mai mancata la fiducia in me stesso e nei miei giocatori. Siamo partiti per vincere il campionato e non ci riusciremo, da domani ne comincia un altro per entrare nelle prime quattro”.