Calcio: Pioli, ‘con la squadra abbiamo chiarito, non cambieremo modo di giocare’

Ottobre 28, 2023

Milano, 28 ott. – (Adnkronos) – “Nervi tesi sì, ed è giusto che sia così. Sono quelli giusti: ci mancherebbe altro. Ne abbiamo parlato e abbiamo chiarito. Mi sono state riportate delle cose in sala stampa non veritiere e questo ha creato confusione. Calabria voleva dire che l’ambiente ci crederà fino alla fine”. Lo dice l’allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli, in merito al momento della sua squadra, reduce da due ko con Juventus e Psg. “Abbiamo un nostro modo di giocare che dobbiamo portare assolutamente avanti, sicuramente non cambieremo il nostro stile di gioco. Poi ci sono cose su cui dobbiamo migliorare”, aggiunge Pioli.