Calcio: Pioli, ‘concentrati e determinati, sappiamo di aver ancora una grande occasione’

Maggio 15, 2023

Milano, 15 mag. – (Adnkronos) – “Lo stato d’animo è quello di una squadra che sa di avere ancora una grandissima occasione, è una vigilia dettata da attenzione e determinazione per ribaltare un pronostico che oggi ci vede sfavoriti. In pochi avrebbero pensato ad un Milan a questo punto. E’ chiaro che vogliamo andare in finale, il primo tempo non è andato come volevamo poi nella ripresa abbiamo migliorato. Siamo concentrati e preparati per fare una partita diversa rispetto all’andata”. Lo dice l’allenatore del Milan Stefano Pioli, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro l’Inter.