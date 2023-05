Maggio 15, 2023

Milano, 15 mag. – (Adnkronos) – “Conosciamo la storia di questo club in questa competizione, vogliamo entrarci anche noi. Restiamo qua per la rifinitura, poi partiremo con passione e determinazione per affrontare questa partita”. Così l’allenatore del Milan Stefano Pioli, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro l’Inter.