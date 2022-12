Calcio: Pioli, ‘devo dire grazie a chi non credeva in noi per lo scudetto, ci ha dato stimoli’

Dicembre 30, 2022

Milano, 30 dic. – (Adnkronos) – “Ci siamo sempre ‘disinteressati’ di quello che dicevano fuori. Facevo leva sulle motivazioni dei giocatori: anche quando si vinceva, tutti davano percentuali di vittoria più alte ad altre squadre, io lo dicevo ogni giorno ai miei giocatori. Devo dire grazie a chi non credeva in noi perché ci ha dato sempre qualcosa in più per raggiungere questo grande obiettivo”. Lo dice l’allenatore del Milan Stefano Pioli in un’intervista a ‘Sport Mediaset’, tornando sulla vittoria dello scudetto dello scorso maggio.