Calcio: Pioli, ‘domani Maignan gioca titolare’

Febbraio 25, 2023

Milano, 25 feb. – (Adnkronos) – “Ibra sta sempre meglio, mentre Bennacer e Calabria dovrei riaverli per Firenze, così come Florenzi. Domani giocherà Maignan. Tatarusanu ha fatto benissimo in sua assenza, tra l’altro ultimamente non è stato benissimo. Mike è stato un leone in gabbia, sta bene ed è molto motivato, sicuramente ci darà un grande apporto”. Il tecnico del Milan Stefano Pioli annuncia il ritorno del portiere francese tra i pali della porta rossonera, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match con l’Atalanta.