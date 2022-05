Calcio: Pioli, ‘è dal match con la Lazio che giochiamo partite da dentro o fuori’

Maggio 14, 2022

Milano, 14 mag. – (Adnkronos) – “E’ dalla partita con la Lazio che giochiamo partite da dentro o fuori. Abbiamo superato delle tappe difficili, domani sarà altrettanto difficile. Dopo di noi sono la migliore in trasferta, l’Atalanta ci costringerà a giocare il miglior calcio possibile”. Così l’allenatore del Milan Stefano Pioli alla vigilia del match con l’Atalanta, fondamentale nel testa a testa con l’Inter per il titolo. “Domani avere uno stadio tutto rossonero non può che darci ancora più carica ed energie, sappiamo quanto sono bravi i nostri tifosi a sostenerci -aggiunge Pioli-. In questi giorni ho visto una squadra molto attenta. Altre emozioni che non riguardano la partita di domani non ci sono”.