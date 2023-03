Marzo 12, 2023

Milano, 12 mar. – (Adnkronos) – “Domani serve il miglior Milan in assoluto, è una partita troppo importante. Giocherà la miglior squadra possibile. Ibra non partirà titolare, la sua condizione sta migliorando ma domani non partirà dal primo minuto. Potrà aiutarci a gara in corso”. Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del posticipo della 26/a giornata con la Salernitana.