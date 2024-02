Calcio: Pioli, ‘Inter-Juve? Per noi prima c’è il Frosinone’

Febbraio 2, 2024

Milano, 2 feb. – (Adnkronos) – “Vero, c’è Inter-Juve, ma prima c’è il Frosinone per noi. Di Francesco fa un calcio propositivo e offensivo, servirà una prestazione di livello per tornare a vincere”. Così l’allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Frosinone.