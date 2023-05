Maggio 6, 2023

Milano, 6 mag. – (Adnkronos) – “Volevamo di più da queste ultime sei partite ma ne abbiamo vinte solo due, dobbiamo fare meglio oggi contro una squadra molto forte. La sconfitta per 4-0 subita a Roma? E’ arrivata anche per la qualità degli avversari, ma non eravamo la squadra di oggi: siamo pronti per giocare meglio”. Così l’allenatore del Milan Stefano Pioli, al microfono di Dazn, prima del match con la Lazio.