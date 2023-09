Calcio: Pioli, ‘Leao sta facendo di tutto per diventare un campione’

Settembre 22, 2023

Milano, 22 set. – (Adnkronos) – “Leao sta facendo un percorso importante e sta facendo di tutto per trasformarsi da grandissimo giocatore a campione e deve continuare così, sta facendo passi importanti. È chiaro che può e dovrà gestire meglio alcune situazioni di gioco grazie al suo talento, crescendo aumentano le responsabilità ma si cresce anche a livello di maturazione proprio per gestire queste pressioni”. Così l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Verona. “Non mi va però che si possano dare troppe responsabilità al singolo giocatore, sia nei risultati positivi, sia in quelli negativi -aggiunge il tecnico rossonero-. L’eventuale errore di un giocatore è un errore di tutti, siamo dipendenti non dal giocatore ma dal gioco. Su certe cose dobbiamo insistere, su altre dobbiamo crescere. Abbiamo sofferto su situazioni che conosciamo e dove dobbiamo trovare dei miglioramenti”.