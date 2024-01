Calcio: Pioli, ‘l’obiettivo è di migliorare il girone d’andata, trasformiamo delusione in energia’

Gennaio 13, 2024

Milano, 13 gen. – (Adnkronos) – “Cerchiamo di avere un obiettivo preciso che è quello di migliorare il girone di andata, che credo che ci garantirebbe il terzo posto”. Così l’allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con la Roma. “Dopo il ko in Coppa Italia c’è stato un confronto e mi è sembrato efficace. Abbiamo degli obiettivi chiari. Certo che abbiamo subito un’altra delusione ma dobbiamo trasformarla in grande energia”.