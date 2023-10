Ottobre 28, 2023

Milano, 28 ott. – (Adnkronos) – “Lavoriamo con una società ambiziosa, che ha strutturato le cose per pensare in grande: il nostro obiettivo è vincere il campionato”. Lo dice l’allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match in trasferta con il Napoli.