Aprile 11, 2023

Milano, 11 apr. – (Adnkronos) – “Stiamo parlando di un grandissimo centravanti, ha fatto gol a ripetizione sia in campionato che in Champions. Fino alla partita contro di noi, il Napoli aveva sempre vinto senza Osimhen. Stiamo parlando di una grande squadra che ha tutte le qualità per essere temibile”. Lo dice, ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore del Milan Stefano Pioli alla vigilia del match d’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli.