Gennaio 29, 2023

Milano, 29 gen. – (Adnkronos) – “Ora dobbiamo reagire. Probabilmente non riusciremo a rivincere lo scudetto, il nostro scudetto sarà lottare per la zona Champions e abbiamo la possibilità di raggiungere ancora questo obiettivo”. Così, ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore del Milan Stefano Pioli dopo la sconfitta per 5-2 in casa con il Sassuolo.