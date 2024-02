Calcio: Pioli, ‘obiettivo è cercare di vincere tutte le partite da qui alla fine’

Febbraio 2, 2024

Milano, 2 feb. – (Adnkronos) – “L’obiettivo è cercare di vincere tutte le partite da qui alla fine”. Così l’allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con il Frosinone. “Credo molto nei miei giocatori -prosegue Pioli-. In settimana ho avuto la conferma che è un gruppo forte tecnicamente e moralmente. Bennacer? Ci dà intensità, aggressività, qualità. Ha avuto un leggero infortunio in Coppa d’Africa, ha ripreso con noi ieri. Non ha un grande minutaggio ma è a disposizione”. Chi tirerà i rigori adesso dopo i due errori col Bologna? “Io ho deciso la gerarchia e domani la comunicherò alla squadra”, conclude il tecnico rossonero.