Calcio: Pioli, ‘prossimi due mesi decisivi, servono qualità e mentalità come Sinner’

Aprile 1, 2023

Milano, 1 apr. – (Adnkronos) – “I prossimi due mesi saranno decisivi e possiamo ancora fare tanto”. Lo dice l’allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli capolista al ‘Maradona’. “Sinner ha giocato di qualità e mentalità, tutte cose che servono per vincere una grande sfida, e serviranno anche a noi -aggiunge il tecnico rossonero facendo riferimento alla vittoria dell’altoatesino sul numero uno del mondo Carlos Alcaraz in semifinale a Miami-. Gli ultimi due mesi sono stati sotto tono in campionato, ma la squadra non ha dimenticato quello che deve fare”.