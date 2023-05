Maggio 9, 2023

Milano, 9 mag. – (Adnkronos) – “Leao? Se dovesse venire in panchina vorrebbe dire che può giocare. Deve stare al 100% ed è ancora tutto aperto. Domattina proverà a spingere e poi decideremo”. Così l’allenatore del Milan Stefano Pioli, al microfoni di Sky Sport, in merito all’eventuale recupero di Rafael Leao per la semifinale d’andata di Champions League contro l’Inter.