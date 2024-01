Calcio: Pioli, ‘sul mercato stiamo cercando un difensore completo’

Gennaio 19, 2024

Milano, 19 gen. – (Adnkronos) – “Se siamo sempre in cerca di un difensore? Sì, non cambiano le scelte che vorremmo fare in questo mercato. La società ci sta lavorando, ci sono ancora due settimane”. Così l’allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Udine. “Dev’essere un difensore completo, in grado di difendere, impostare, partecipare alla manovra offensiva, forte, solido”, aggiunge Pioli.